Russie : Poutine coupé en deux à la télé: des têtes vont tomber

Des employés d’une chaîne basée à Kaliningrad risquent des sanctions après un incident survenu lors des vœux prononcés par Vladimir Poutine.

C’est une tradition en Russie. Chaque 31 décembre peu avant minuit, le président adresse ses vœux à la population, et ceux-ci sont diffusés dans chacun des onze fuseaux horaires que compte le pays. Or, ce soir-là sur une chaîne basée à Kaliningrad, un incident est survenu. Alors que Vladimir Poutine prononçait son allocution, seul le bas de son visage était visible à l’écran. Le réalisateur a rapidement constaté le problème et interrompu la diffusion, aussi bien à la télévision que sur internet. De la musique a remplacé les vœux du président.