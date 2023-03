Guerre en Ukraine : Poutine en visite en Crimée le jour de l’anniversaire de l’annexion 

«Notre président sait surprendre»

«Notre président Vladimir Vladimirovitch Poutine sait surprendre. Dans le bon sens de ce mot», a écrit sur Telegram Mikhaïl Razvojaïev. Selon lui, une école des arts pour enfants devait être inaugurée samedi avec une participation du dirigeant russe par visioconférence. «Mais Vladimir Vladimirovitch est venu en personne. Lui-même. Au volant. Parce que lors d’une journée historique comme aujourd’hui, il est toujours avec Sébastopol et ses habitants», a affirmé Mikhaïl Razvojaïev.

Manifs pro-Kremlin à Moscou

À Moscou, des militants pro-Kremlin ont protesté samedi devant les ambassades de 20 pays considérés par la Russie comme «inamicaux», à l’occasion de ce neuvième anniversaire de l’annexion de la Crimée, a indiqué un mouvement de jeunesse. Ces pays, parmi lesquels les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France, «soutiennent l’Ukraine (...) et livrent de manière active des armes létales au régime ukrainien», a expliqué le mouvement «Molodaïa gvardia» («La Jeune Garde») dans un communiqué. «A l’aide de ces armes létales, il est prévu par le plan de (président ukrainien Volodymyr) Zelensky et de (président américain Joe) Biden de reprendre la Crimée» aux Russes, a assuré à l’AFP le président du mouvement, Anton Demidov, lors d’une manifestation devant l’ambassade des Etats-Unis. Les militants pro-Kremlin étaient 5000 en tout, selon le mouvement.