Guerre en Ukraine: Poutine en visite surprise dans les zones occupées

Il s’agit de la deuxième visite en l’espace d’un mois de M. Poutine en zone occupée par Moscou en Ukraine, pays où l’armée russe mène depuis plus d’un an une vaste offensive militaire. «Le commandant suprême des forces armées de la Fédération de Russie s’est rendu à l’état-major du groupement militaire Dniepr» dans la région de Kherson, a indiqué le Kremlin dans un communiqué. M. Poutine s’y est entretenu avec le commandant des forces aéroportées russes, le général Mikhaïl Teplinski, et d’autres hauts responsables militaires pour évoquer la situation dans les régions de Kherson et de Zaporijjia.