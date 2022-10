Guerre en Ukraine : Poutine érige sa «ligne Maginot» loin derrière le front

Alors que la contre-offensive des forces ukrainiennes engrange des succès sur le terrain et que la frustration au sein de l’élite russe se fait sentir, Moscou aurait entrepris la construction d’une ligne défensive dans l’est de l’Ukraine. Une vidéo publiée par l’agence de presse russe «Riafan» et relayée par le site allemand Focus montrerait en effet d’importants travaux menés dans la région de Lougansk, un territoire ukrainien récemment annexé par la Russie. Sur les images, on découvre notamment d’imposantes tranchées creusées dans des champs et l’érection de barrières antichars en béton. La construction aurait été achevée entre le 25 septembre et le 5 octobre et se situerait à 30 kilomètres de la ligne de front.