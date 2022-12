Poutine et Xi vont s’entretenir par visioconférence, annonce Moscou

Russie-Chine : Poutine et Xi Jinping vont s’entretenir par visioconférence

Les présidents russe Vladimir Poutine et chinois Xi Jinping s’entretiendront vendredi par visioconférence, a annoncé le Kremlin, dans un contexte de rapprochement accéléré entre Moscou et Pékin depuis l’offensive russe en Ukraine.

«L’échange de points de vue sur les problèmes régionaux les plus aigus sera très important, certains (problèmes) nous sont plus proches, et d’autres sont plus proches de la Chine», a indiqué jeudi à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.