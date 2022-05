Moscou : Poutine invite la guerre en Ukraine dans la parade de la victoire de 1945

Présent au traditionnel défilé militaire du 9 mai commémorant la victoire russe sur les Nazis, le président russe a exhorté ses soldats à défendre «la patrie» pour éviter une «nouvelle guerre globale».

«Je m’adresse à nos forces armées: vous vous battez pour la patrie, pour son avenir», a-t-il dit face aux milliers de soldats participant au défilé. Revenant sur sa décision de lancer ses forces en Ukraine le 24 février, il a répété que les autorités ukrainiennes préparaient une attaque contre des séparatistes prorusses dans l’est du pays, voulaient se doter de la bombe atomique et étaient soutenus par l’Otan, menace existentielle pour la Russie. «Une menace absolument inacceptable se constituait, directement à nos frontières», a-t-il affirmé, accusant encore une fois son voisin de néonazisme et qualifiant son offensive de «riposte préventive» et de «seule bonne décision».