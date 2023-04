Guerre en Ukraine : Poutine fait la morale à la nouvelle ambassadrice US en Russie 

«Le soutien des Etats-Unis en 2014 a mené à cette crise»

«Les relations entre la Russie et les Etats-Unis, dont dépendent la sécurité et la stabilité du monde, traversent malheureusement une crise profonde», a souligné Vladimir Poutine pendant cette cérémonie au Kremlin. «Je ne peux m’empêcher de dire que le soutien des Etats-Unis (...) au coup d’Etat à Kiev en 2014, a mené en fin de compte à l’actuelle crise ukrainienne», a déclaré le président russe, faisant référence à la révolution de 2014 qui a fait tomber le pouvoir favorable à Moscou, alors en place en Ukraine. «Nous avons toujours soutenu l’établissement de relations russo-américaines exclusivement fondées sur les principes d’équité, de respect de la souveraineté et des intérêts de l’autre et de non-ingérence dans les affaires intérieures. Nous serons guidés par cela à l’avenir», a ajouté Vladimir Poutine.