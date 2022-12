Guerre en Ukraine : Poutine juge «inévitable» de bombarder les infrastructures civiles

Vladimir Poutine a justifié vendredi les bombardements qui ont ravagé, juste à l’arrivée de l’hiver, l’infrastructure énergétique ukrainienne, laissant des millions de civils dans le noir et le froid.

Lors de leur première conversation téléphonique, depuis la mi-septembre, et malgré une série de revers militaires cinglants , le président russe Vladimir Poutine a signifié rester droit dans ses bottes au chancelier allemand Olaf Scholz.

«Il a été souligné que les forces armées russes ont longtemps évité les frappes de missiles de haute précision sur certaines cibles en Ukraine, mais de telles mesures sont devenues nécessaires et inévitables face aux attaques provocatrices de Kiev», a indiqué le Kremlin, dans un communiqué, résumant les propos de Vladimir Poutine.

Selon le président russe, Kiev est responsable des explosions qui ont détruit en partie le pont de Crimée et d’autres installations russes, et donc Moscou est dans son droit en bombardant les infrastructures énergétiques de l’Ukraine, quitte à laisser dans le froid et le noir la population civile.