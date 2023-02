Russie : Poutine promet la mise en service de l’un de ses missiles «invincibles»

«Nous prêtons une attention particulière, comme toujours, au renforcement de la triade nucléaire. Cette année, les premiers lanceurs du système de missiles Sarmat seront mis en service», a indiqué le président russe, Vladimir Poutine, dans une vidéo publiée jeudi, à la veille du 1er anniversaire de son offensive contre l’Ukraine et à l’occasion de la Journée du défenseur de la patrie.

Mardi, lors de son discours annuel très attendu, M. Poutine avait annoncé la mise en service d’autres systèmes nucléaires, sans préciser lesquels et annoncé suspendre la participation de la Russie au traité New Start, dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant Russes et Américains.