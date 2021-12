Tensions Russie-Occidentaux : Poutine promet une réponse «militaire et technique» en cas de menaces

Alors que les troupes russes sont toujours massées à la frontière ukrainienne, le chef du Kremlin accuse les USA et l’OTAN de se tenir «sur le pas de la porte» de la Russie.

Vladimir Poutine a assuré ne pas vouloir d’un «conflit armé, d’une effusion de sang» et préférer une «solution politico-diplomatique».

Le président russe Vladimir Poutine a promis mardi une réponse «militaire et technique» si ses rivaux occidentaux ne mettent pas fin à leur politique jugée menaçante, sur fond de tensions croissantes autour de l’Ukraine.

«En cas de maintien de la ligne très clairement agressive de nos collègues occidentaux, nous allons prendre des mesures militaires et techniques adéquates de représailles», a-t-il déclaré lors d’une intervention devant les cadres de l’armée russe et du ministère de la Défense.

Pour le chef du Kremlin, les Etats-Unis et l’Otan renforcent leur présence aux frontières russes en armant l’Ukraine, en la soutenant politiquement, en y menant des manoeuvres et en déployant des forces en mer Noire.

Vladimir Poutine s’est exprimé mardi devant les cadres de l’armée russe et du ministère de la Défense.

Garanties exigées

Le dirigeant russe a réclamé une fois encore que Washington et l’Otan donnent à la Russie des garanties en signant des traités interdisant tout élargissement futur de l’Alliance atlantique.

La Russie a présenté la semaine passée deux traités, l’un destiné aux Etats-Unis et l’autre à l’Otan, résumant ses exigences pour une désescalade des tensions autour de l’Ukraine.

Ces textes ont été jugés inacceptables par plusieurs membres de l’Alliance car ils interdisent l’élargissement de l’Otan et limitent les déploiements et la coopération militaire occidentale en Europe de l’Est et en ex-URSS, sans imposer de mesures similaires à la Russie.