Russie/Etats-Unis – Poutine qualifie les exercices de Washington et l’OTAN en mer Noire de «sérieux défi»

Russie/États-Unis : Poutine qualifie les exercices de Washington et l’OTAN en mer Noire de «sérieux défi»

Le président russe affirme que les États-Unis et l’OTAN mènent des opérations imprévues dans la mer Noire. À coups de discours, la tension grandit entre les deux puissances.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié les exercices militaires menés par Washington et l’OTAN en mer Noire de «sérieux défi» pour la Russie, dans une interview diffusée samedi. «Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN mènent des exercices imprévus en mer Noire. Avec non seulement un groupe naval assez puissant, mais aussi l’aviation, dont l’aviation stratégique. C’est un sérieux défi pour nous», a déclaré le président russe dans une interview à la télévision russe accessible sur le site du Kremlin.