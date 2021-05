Avion détourné : Poutine reçoit Loukachenko en pleine crise avec les Européens

Critiqué pour avoir fait détourner un avion afin d’arrêter un journaliste et visé par des sanctions de l’UE, le président biélorusse Loukachenko a été reçu vendredi par le chef du Kremlin.

Il a acquiescé lorsque Alexandre Loukachenko a décrit la crise comme un «accès d’émotion», et a rappelé devant les journalistes que l’atterrissage forcé à Vienne en 2013 de l’avion du président bolivien Evo Morales, soupçonné d’être reparti de Moscou avec à son bord le lanceur d’alerte américain Edward Snowden, avait soulevé peu de protestations. «Le président avait été sorti de l’avion, et rien, le silence», a dit Vladimir Poutine.

Mallette de documents

Alexandre Loukachenko était arrivé avec une mallette à la main, affirmant vouloir montrer à Vladimir Poutine «des documents» relatifs à l’incident du vol Ryanair et le remerciant pour son soutien. Les entretiens à Sotchi ont duré plus de 5 heures, mais rien n’a été annoncé.

La décision de l’UE a été suivie de l’annulation de plusieurs vols d’Air France et d’un trajet d’Austrian Airlines vers Moscou, la Russie n’ayant pas validé les nouveaux plans de vol évitant l’espace aérien biélorusse. Le Kremlin a assuré vendredi que le motif était purement «technique».

Alexandre Loukachenko estime que l’Europe veut «étrangler» son pays, dont de nombreux hauts responsables sont déjà visés par des sanctions en raison de la répression des opposants depuis le mouvement contestation de l’année dernière. La cheffe de file de l’opposition biélorusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a de son côté appelé vendredi l’UE à se montrer «plus courageuse et plus forte» et à imposer des sanctions supplémentaires à la Biélorussie.