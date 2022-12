Israël : Poutine salue le retour de Netanyahou à la tête du gouvernement

Le président russe Vladimir Poutine compte renforcer la coopération avec l’État hébreu «dans tous les domaines» et son dirigeant qui l’avait qualifié d’«ami».

Le président russe Vladimir Poutine a salué jeudi le retour de Benyamin Netanyahou à la tête du gouvernement israélien en souhaitant renforcer la coopération avec Israël «dans tous les domaines», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. «J’espère que le nouveau gouvernement sous votre direction poursuivra la ligne visant à renforcer la coopération russo-israélienne dans tous les domaines pour le bien de nos peuples, dans l’intérêt d’assurer la paix et la sécurité dans la région du Proche-Orient», a déclaré M. Poutine dans un message adressé à M. Netanyahou, cité dans le communiqué. «En Russie, on apprécie beaucoup votre contribution personnelle et de longues années dans le renforcement des relations amicales entre nos pays», a souligné le maître du Kremlin, alors que M. Netanyahou a qualifié le dirigeant russe d’«ami» à plusieurs reprises dans le passé.