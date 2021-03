L’UE impute à la Russie le mauvais état de leurs relations

Le président du Conseil européen Charles Michel a estimé que les relations entre l’UE et la Russie étaient à «un point bas» et a appelé à des «progrès soutenus» sur les droits humains et à la mise en oeuvre des accords de Minsk sur l’Ukraine, lors d’un entretien téléphonique lundi avec Vladimir Poutine.