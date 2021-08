Russie : Poutine s’inquiète de catastrophes naturelles «sans précédent»

Le président russe, dont le pays est aussi touché par des incendies et des inondations, a appelé samedi à agir «rapidement et efficacement».

Le président Vladimir Poutine s’est inquiété samedi de catastrophes naturelles d’une ampleur «sans précédent» en Russie, confrontée à des feux de forêts dévastateurs en Sibérie et des inondations dans le sud. «L’ampleur et la nature des catastrophes naturelles dans certaines régions sont absolument sans précédent», a déclaré M. Poutine lors d’une réunion retransmise à la télévision, appelant le gouvernement à «agir rapidement et efficacement» face aux problèmes écologiques.

Le président russe a cité pour exemple les fortes pluies dans le sud du pays, où «le niveau de précipitations mensuelles tombe désormais en quelques heures» ou encore les feux de forêts en Sibérie et Extrême-Orient, aggravés par la sécheresse et propagés par les vents forts. «Tout cela montre encore une fois à quel point il est important de nous engager de manière profonde et systématique à l’avenir dans le programme climatique et environnemental», a ajouté M. Poutine.