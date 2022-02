Crise ukrainienne – Poutine va superviser des manoeuvres militaires samedi

Crise ukrainienne : Poutine va superviser des manœuvres militaires samedi

Le président russe va assister ce samedi à des manœuvres de l’armée d’ampleur ainsi qu’à des essais militaires.

Le président russe Vladimir Poutine assiste samedi à des manœuvres militaires de grande ampleur et à des essais de missiles, au risque d’enflammer encore la situation alors que les États-Unis se disent convaincus que la Russie a décidé d’envahir l’Ukraine de façon imminente et que les incidents sur la ligne de front s’accumulent.

Les craintes d’une attaque russe sont à leur comble en raison de la multiplication des violations du cessez-le-feu entre séparatistes prorusses et forces ukrainiennes qui se battent depuis 2014 dans l’est de l’Ukraine, dans un conflit qui a déjà fait plus de 14’000 morts.

Les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) ont fait état samedi d’une «augmentation spectaculaire» de ces violations. Selon eux, le nombre d’incidents armés sur la ligne de front est désormais identique à celui d’avant juillet 2020, date à laquelle avait été conclu un accord pour renforcer le cessez-le-feu. L’agence d’État russe Ria Novosti a rapporté vendredi deux explosions, dont celle d’un oléoduc, à Lougansk, ville de l’est de l’Ukraine tenue par les séparatistes. Et les autorités des territoires sécessionnistes prorusses ont ordonné l’évacuation des civils vers la Russie.

«Campagne de déstabilisation»

Washington estime que la Russie dispose de 190’000 hommes aux abords de l’Ukraine et sur son territoire, en comptant les forces séparatistes. C’est «la plus grande concentration de troupes militaires» depuis la Guerre froide, a dit le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, jugeant que Moscou était «en mesure, sans autre forme d’avertissement, d’attaquer». Le Pentagone a affirmé vendredi qu’entre 40% et 50% de ces troupes russes sont «en position d’attaque», et que les heurts sur la ligne de front font partie d’une «campagne de déstabilisation de l’Ukraine» préliminaire à une invasion.