Coronavirus : Poutine vante le vaccin russe à la tribune de l’ONU

Le dirigeant russe a déclaré être prêt à partager l’expérience russe et à approvisionner d’autres pays du vaccin développé par son pays, vaccin «qui a prouvé sa fiabilité».

«Nous sommes absolument ouverts et résolus au partenariat», a déclaré Poutine par dans une vidéo enregistrée et diffusée lors de l’Assemblée générale des Nations unies. «Nous sommes prêts à partager notre expérience et à continuer d’interagir avec tous les États et les structures internationales, y compris pour l’approvisionnement à d’autres pays du vaccin russe qui a prouvé sa fiabilité, sa sécurité et son efficacité», a-t-il poursuivi.