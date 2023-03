Avec Xi, Poutine veut parler du plan de paix chinois pour l’Ukraine

Vladimir Poutine s’est dit «ouvert», lundi, à des discussions sur le plan de paix chinois pour l’Ukraine avec Xi Jinping, qui a en retour salué les «relations étroites» entre la Russie et la Chine, au début d’une rencontre très attendue à Moscou. La visite d’État de trois jours en Russie, entamée lundi par le président chinois, arrive un peu plus d’un an après le déclenchement de l’offensive russe contre l’Ukraine, qui a provoqué des bouleversements géopolitiques et économiques.

Accords de coopération signés mardi?

Le Kremlin a fait savoir que leur tête-à-tête «informel» serait suivi d’un dîner, avant des discussions plus officielles mardi, avec la signature attendue d’accords devant approfondir la coopération russo-chinoise. De son côté, le président chinois a salué les «relations étroites» entre Pékin et Moscou, qui ont une «coopération stratégique globale», selon la traduction officielle en russe de ses propos.

Pour le Kremlin, la visite du dirigeant chinois en forme de soutien est d’autant plus importante qu’il est de plus en plus isolé en Occident et visé, depuis la semaine dernière, par un mandat d’arrêt de la Cour pénale internationale pour «crimes de guerre». La diplomatie chinoise a ainsi appelé, lundi, la CPI, dont le siège est à La Haye (Pays-Bas), à éviter toute «politisation» et à respecter l’immunité des chefs d’État.