Espace : Poutine veut rester dans la course à la conquête spatiale

À l’occasion du 60e anniversaire du premier vol dans l’espace de Iouri-Gagarine, Vladimir Poutine a affirmé sa volonté de redorer le blason de la Russie en matière de conquête spatiale.

Le secteur spatial russe est miné depuis plusieurs années par des infrastructures vieillissantes et une importante corruption.

La Russie doit rester une grande puissance nucléaire et de la conquête spatiale, a estimé lundi le président russe Vladimir Poutine à l’occasion du 60e anniversaire du premier vol dans l’espace, effectué par le cosmonaute soviétique Iouri Gagarine.

«Au XXIe siècle, la Russie doit maintenir son statut parmi les principales puissances nucléaires et spatiales car le secteur spatial est directement lié à la défense», a-t-il dit, au cours d’une vidéoconférence consacrée au sujet avec divers responsables du gouvernement.

«La Russie doit maintenir son statut parmi les principales puissances nucléaires et spatiales car le secteur spatial est directement lié à la défense»

Il a demandé la mise en place d’une stratégie de développement spatial sur «au moins 10 ans», citant en premier lieu le secteur de la défense, mais aussi ceux des télécommunications, des transports ou encore de la recherche fondamentale, la santé et l’éducation. «Le gouvernement doit préparer et approuver un document contenant des mesures claires pour atteindre les priorités», a encore dit Vladimir Poutine.

«C’est parti!»

La Russie à la traîne

Soixante ans après le premier vol dans l’espace, la Russie continue d’envoyer régulièrement des femmes et des hommes dans l’espace. Une fusée Soyouz, décorée pour l’occasion du profil de Gagarine, a décollé vendredi de Baïkonour vers l’ISS avec à son bord deux Russes et un Américain.

Mais l’étoile spatiale de Moscou a bien pâli. Si les Soyouz restent fiables et la Russie un acteur incontournable, le pays peine à innover et a subi une série de déconvenues ces dernières années. En cause, des problèmes de financement chroniques mais aussi de corruption, notamment sur le cosmodrome de Vostotchny en Extrême-Orient, appelé à terme à remplacer Baïkonour.