Suisse: Pouvoir adapter les horaires en cas de pénurie

«Des pénuries de gaz et d’électricité menacent cet hiver et engendrent des coûts économiques qui se chiffreraient en milliards. Il faut autant que possible éviter les contingentements et rationnements de gaz et d’électricité, le chômage partiel et d’autres mesures, a rappelé la sénatrice. Les entreprises doivent par conséquent avoir tout de suite la possibilité d’employer sur demande les travailleurs de sorte à pouvoir économiser de l’énergie ou casser les pics de consommation d’énergie en adaptant les processus de production», estimait-elle.