Swisscom/Sunrise: Pouvoir sauter les pubs en «replay»: ça coûtera près de 100 fr. par an

La popularité du «replay» enquiquine les publicitaires, tout un chacun pouvant aisément sauter leurs créations. Un accord de branche a été trouvé. Les opérateurs doivent compenser les chaînes pour les pertes de revenus issus de la publicité. Chaque opérateur décide ensuite si et comment il veut répercuter ces coûts supplémentaires sur la clientèle. En mai, Salt a choisi une autre option. En payant 3,95 fr., on peut continuer comme si de rien n’était. Sinon, on ne peut plus revenir que 30 heures en arrière (au lieu de 7 jours) et on ne peut plus accélérer les programmes au moment où passent les publicités.