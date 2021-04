Diplomatie : Prague pourrait expulser tous les diplomates russes

Prague a exhorté les pays de l’UE et de l’Otan à «une action collective» avec l’expulsion de diplomates russes en signe de solidarité avec Prague.

La République tchèque a menacé mardi d’expulser tous les diplomates russes, accusant Moscou d’une «attaque terroriste sans précédent» sur son territoire en 2014 et en appelant à la solidarité de l’Otan et de l’UE. «Je suis prêt à tout. Même à repartir de zéro. Ce qui signifie que nous les renverrions tous chez eux», a déclaré le ministre des Affaires étrangères et de l’Intérieur, Jan Hamacek, sur Facebook.