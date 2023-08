réseaux sociaux: Pratiquer l’abstinence, ultime lubie sur Tiktok

Fini les smartphones, la malbouffe, la caféine, l’alcool et la masturbation. De plus en plus de tiktokeurs font la promotion de l’abstinence sur le fameux réseau social. Renoncer pendant un certain temps à ces activités qui libèrent beaucoup de dopamine, l’hormone du bonheur, conduirait à un rééquilibrage de notre organisme et à un mode de vie plus sain. Certains internautes affirment déjà se sentir plus concentrés, heureux et moins dépendants de leurs écrans.