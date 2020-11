Coronavirus : Pré-quarantaine recommandée avant Noël

Pour diminuer les risques et passer les fêtes de fin d’année aussi bien que possible, le médecin cantonal bâlois a distillé vendredi ses conseils . L’OFSP lance lui une nouvelle campagne dimanche en faveur du dépistage.

Thomas Steffen estime possible d’inviter ses grands-parents le jour de Noël. Il convient toutefois de garder à l’esprit qu’un risque résiduel d’être infecté existe et recommande de respecter autant que possible la distanciation sociale, sans forcément aller jusqu’au port du masque. Pour les amateurs de fondue chinoise, le médecin a également un avis: il conseille le jour J d’utiliser un set par famille.

«Dans 4 mois, ce sera le printemps»

Ces conseils sont évidemment valables également pour Nouvel-An, a-t-il précisé. Quant au début de l’année, il sera propice à s’isoler à nouveau autant que possible afin de minimiser les risques et de passer le reste de l’hiver aussi bien que possible. Et, rappelle, t-il, «dans quatre mois, ce sera le printemps».