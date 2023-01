Lausanne: préau de l’école souillé par des déjections canines 

Cour d’école ou parc à chiens? C’est par une boutade que l’élu Vert lausannois Eric Bettens a interpellé la Ville sur la cohabitation problématique entre les élèves de l’école de la Barre et les canidés. Depuis la rentrée scolaire 2022, des portakabins servent de classes provisoires sur l’ancien terrain de sport de La Borde en attendant la fin des travaux du collège, en 2024. Or, le secteur est constellé de déjections canines, ont dénoncé d’une seule voix auto­rités scolaires, enseignants et parents d’élèves.