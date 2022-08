Préau de l'école des Pâquis ouvert malgré le crack, tollé contre la Ville

Pâquis (GE) : Préau ouvert malgré le deal de crack, tollé contre la Ville

«Ce sont les enfants qui vont payer les conséquences de cette politique faite de négligence et d'incompétence», s’est insurgé lundi le MCG. En cause: l’annonce de la Ville de ne pas fermer immédiatement le préau de l’école primaire des Pâquis, comme prévu. En effet, le Conseil administratif a renoncé à cette mesure qui visait à endiguer le deal et la consommation de crack qui se sont installés depuis plusieurs mois dans le quartier. Le manque de moyens a été évoqué comme principale raison. Mais le MCG n’y croit pas. «Quand la Ville dépense chaque année 1,2 milliard de francs, il est incompréhensible de ne pas trouver une somme très limitée ( ndlr: la fermeture coûterait 320’000 fr.)», a-t-il relevé dans son communiqué s’interrogant «sur les vraies motivations de ce retournement de veste».