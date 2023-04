Ville de Genève: Préaux réaménagés pour plus d’égalité entre filles et garçons?

Il y a ceux qui prennent beaucoup de place pour leurs jeux, à la récré, et celles qui du coup restent cantonnées à un coin du préau. C’est en résumé le propos d'une motion d’Ensemble à Gauche (EàG), adoptée cette semaine au Conseil municipal. Le texte, non contraignant, pousse la Ville à réaménager les cours d’école pour qu’elles deviennent plus «égalitaires et inclusives». Selon plusieurs études, dont une récente de l'Université et de la Ville de Lausanne, 10% des garçons occupent 80% du préau. Ces derniers devraient donc être repensés et offrir un partage plus équitable de l’espace.