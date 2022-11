Genève: Précarisés, des assistants universitaires tirent la sonnette d’alarme

«Je ne peux pas tomber malade, sinon j’aurai du mal à régler mes frais médicaux», lâche Emma*. «Ceux qui sont parents doivent demander un prêt pour mettre leurs enfants en garderie, faute de revenus suffisants», enchaîne Nora*. À ses côtés, Marc* fait la moue: «Les logements d’étudiants sont les seuls accessibles pour moi; ailleurs, c’est trop cher. Et je refuse régulièrement des sorties entre amis pour des raisons économiques». Mardi, des assistants d’enseignement de l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) ont dénoncé la «précarité» de leur situation. Appuyés par le Syndicat Sit, ils réclament une revalorisation salariale.

Parents pauvres du monde académique

Résultat: ils gagnent environ 3000 fr. net par mois (partagés entre un salaire et une bourse) pour, en réalité, un travail à plein temps. «Règlementairement, on ne peut pas être assistant sans mener une thèse, qui nous prend énormément de temps et ne permet pas d’avoir un deuxième travail rémunéré», a relevé l’un des protestataires. Secrétaire syndicale au Sit, Clara Barrelet remarque pour sa part que «les thèses des étudiants font rayonner l’IHEID, qui bénéficie de fonds cantonaux et fédéraux, tout en préparant la relève scientifique du pays».