Marquée du sceau du coronavirus et frappée par une crise économique massive, 2020 a été une année noire pour l’aide sociale. Au bout du lac, le nombre de dossiers (14’658) a bondi de 9,4 % par rapport à 2019, selon les chiffres dévoilés début janvier. «C’est considérable! La hausse n’avait jamais dépassé les 4,5% depuis 2016, note Bernard Manguin, porte-parole de l’Hospice général. Mais ce sera probablement plus grave encore en 2022. Nous craignons un boom, avec les chômeurs, nombreux aujourd’hui, qui pourraient être en fin de droit l’an prochain.»

Un constat que partage le Département neuchâtelois de l'économie et de l’action sociale: «Le volume dépendra de la vigueur de la reprise… quand elle sera là!» Vaud prédit de son côté une première poussée des demandes au début du second semestre de cette année, une fois les aides fédérales terminées. «Pour la suite, c’est l’inconnu, avoue Fabrice Ghelfi, directeur de la cohésion sociale du Canton. Ce sera probablement une hausse progressive. A ce jour, nous estimons pouvoir poser un scénario d’augmentation des demandes de revenu d’insertion (RI) de 5% en 2022, si la conjoncture ne s’améliore pas.»

Printemps dévastateur

Triste musique d’avenir, alors que ces derniers mois n’ont pas ressemblé à la mélodie du bonheur. À Genève, la forte augmentation de l’an passé résulte avant tout d’une montée en flèche des demandes en avril et mai, lors du semi-confinement. «Il y a aussi eu un pic, moins important, en novembre lors des nouvelles restrictions Covid, précise Bernard Manguin. Par contre, si l’on compare le seul second semestre 2020 à la même période, un an plus tôt, les chiffres sont stables.» Avec un point noir, cependant: «L’écart se creuse entre le nombre d’entrées et de sorties de l’aide sociale. C’est la conséquence d’un marché de l’emploi qui se restreint fortement.»