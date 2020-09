Valais : Précieux documents d’archives présentés au public à Sion

L’office du tourisme de Sion a collaboré pour la première fois avec les archives de l’Etat du Valais. Résultat: une visite guidée pour les personnes désireuses de découvrir de précieux documents encore jamais présentés au public.

Alain Dubois, archiviste cantonal, a sélectionné treize documents. Le plus ancien date de 1005. Il s’agit d’un échange de terrains signé par les évêques de Sion et de Genève, prénommé tous les deux Hugues. «Son état de conservation est quasi parfait et il n’a jamais été restauré», admire l’archiviste.