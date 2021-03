Ce look capillaire, archétype du glamour hollywoodien, nous renvoie à un petit débat qui agite actuellement les réseaux sociaux, TikTok en premier lieu. La controverse: la raie de côté serait un look de millennials (génération Y, individus nés entre les années 1980 et la fin des années 1990), entendez «un style de vieux», et la raie au milieu du crâne serait le look plébiscité par la génération Z (personnes nées entre 1997 et 2010), entendez «un style de jeunes». En anglais, on parle du «side part vs. middle part debate». De là est né le hashtag #middlepartchallenge (plus de 38 millions de vues sur TikTok). Il consiste à prendre fait et cause pour la raie centrée, donc à se réclamer de la génération Z, en postant une vidéo.