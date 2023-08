Pregny-Chambésy (GE): Négligée, la plage du Reposoir est devenue «infecte»

Poubelles débordantes, déchets au sol, toilettes bouchées et douches fermées. Durant plusieurs jours, la plage du Reposoir, à Pregny-Chambésy, s’est transformée en dépotoir, suscitant l’ire des usagers. «C’est comme ça depuis jeudi. Au début, on a pensé à un oubli, mais la situation a perduré durant le week-end. C’est devenu insalubre. À ce stade, c’est une question d’hygiène», pestait un habitué des lieux en début de semaine. Un autre confirme. «Il y a eu une inondation dans les douches samedi. J’ai dû régler le problème moi-même avec des gants. Mais aujourd’hui (lundi), c’est tellement infect qu’il vaut mieux ne plus y aller, sinon c’est l’infection urinaire assurée.»