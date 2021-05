France : Préméditation retenue contre le tueur «sans regrets» des Cévennes

L’homme qui a abattu mardi son patron et un collègue dans un village des Cévennes sera déféré dimanche devant un juge en vue de sa mise en examen pour «assassinats».

«Il n’a pas fait part de regrets» et se considère comme une victime: l’homme qui a abattu mardi son patron et un collègue dans un village des Cévennes sera déféré dimanche devant un juge en vue de sa mise en examen pour «assassinats».

«La garde à vue de Monsieur M. sera levée en début d’après-midi et il sera déféré devant un juge d’instruction, sur la qualification d’assassinats sur les deux victimes», a déclaré le procureur Eric Maurel lors d’une conférence de presse à Nîmes, précisant qu’il retenait la préméditation et réclamerait «son placement en détention».

Valentin M., 29 ans, avait fui mardi dans la forêt cévenole après avoir abattu son patron et un de ses collègues dans la scierie où il travaillait, dans le village des Plantiers (Gard). Traqué par plus de 350 gendarmes aidés de drones, d’hélicoptères et de chiens, il s’était rendu sans résistance vendredi soir. «Les éléments qui nous permettent de retenir la préméditation sont multiples», a indiqué le procureur: «Il était muni d’une arme approvisionnée (...) en se rendant au travail et a dit avoir eu, le matin du drame, une altercation avec son employeur et un collègue à propos du paiement d’heures supplémentaires».