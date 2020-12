Espace : Premier amarrage en orbite lunaire réussi pour la Chine

La sonde chinoise Chang’e 5, qui ramène des échantillons de la Lune sur Terre, a réussi dimanche à s’amarrer au module placé en orbite lunaire.

Cette manœuvre s’inscrivait dans le cadre d’une ambitieuse mission ayant pour but de ramener sur la planète bleue des roches provenant de son satellite, et ce pour la première fois depuis plus de 40 ans. Chang’e 5 est composé de plusieurs parties: un orbiteur (resté en orbite lunaire durant toute la mission), un alunisseur (qui s’est posé sur la Lune) et un module de remontée (du sol vers l’orbite lunaire).