Le foot au temps du coronavirus

Premier bilan en Allemagne

Contamination des équipes? Hécatombe de blessés? Rassemblements intempestifs de supporters? Après cinq journées complètes de Bundesliga depuis le 16 mai, aucune des catastrophes prédites n'a eu lieu

Le protocole sanitaire est efficace

Les joueurs sont revenus en forme

Des rapports de force inchangés

L'absence du public, qui pousse souvent les petits à se surpasser contre les gros, aurait même tendance à renforcer la hiérarchie: «Désormais, on a l'impression que les équipes qui ont la meilleure qualité individuelle s'imposent plus souvent», constate Markus Krösche, le directeur sportif du RB Leipzig.

L'avantage à domicile à disparu

«C'est fou, et on ne s'y attendait pas à ce point», s'étonne Sebastian Kehl, le manager de Dortmund, orphelin du célèbre «Mur jaune» et des 82’000 abonnés du Signal Iduna Park. «Je ne crois pas que ce soit un hasard, renchérit le coach de Leverkusen Peter Bosz. Le public aide toujours son équipe, et quand on joue à l'extérieur sans spectateurs, c'est évidemment plus facile."