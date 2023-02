Test : Premier blockbuster de 2023, «Forspoken» rate le coche

Dans «Forspoken», on incarne Alfre «Frey» Holland, une jeune délinquante new-yorkaise vulgaire et multirécidiviste, téléportée dans le monde parallèle d’Athia après avoir enfilé un bracelet magique et conscient qui répond au nom de Krav. Et c’est dans ce royaume cerné par une brume maléfique et dévastatrice qu’elle va enfin apprendre à aimer aider son prochain tout en levant le voile sur cette menace mystérieuse. Aidée par son bijou bien bavard, Frey peut ainsi manier les éléments pour projeter une cinquantaine d’attaques magi­ques du plus bel effet, qu’elle peut améliorer au gré de ses pérégrinations.