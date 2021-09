Football : Premier but de Messi pour le PSG, Liverpool écrase Porto

L’Argentin a inscrit le deuxième but des parisiens contre Manchester City en Ligue des champions. Dans leur groupe, les Reds sont devant.

Mbappé et Neymar félicitent Messi après son but.

Le Paris SG, avec le premier but de Lionel Messi, a battu Manchester City (2-0), mardi en Ligue des champions, une victoire au forceps fondatrice pour une équipe qui commence à se trouver.

De la solidarité, du spectacle et de l’efficacité: le PSG a réussi une performance à la hauteur de ses énormes ambitions, au cours d’une soirée presque historique.

A la 74e minute, la «Pulga» a écrit un nouveau chapitre de sa légende, en inscrivant son premier but sous ses nouvelles couleurs pour le 2-0, Idrissa Gueye (8e) a<ant ouvert la marque.

Tout était beau: sa frappe chirurgicale, la talonnade de Kylian Mbappé pour le servir, et la réaction du public, qui a acclamé son nom, comme aux grandes heures de l’Argentin au FC Barcelone.

Les grands joueurs ont répondu présent lors de ce grand match, où chaque équipe a brillé dans son style: le PSG dans le jeu de contre, et Manchester City avec sa possession et son pressing.

Et si Bruges était la surprise de ce «groupe de la mort»? Après avoir arraché un nul 1-1 contre Messi and Co mi-septembre, les Belges sont allés s’imposer avec autorité 2-1 mardi à Leipzig.