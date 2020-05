Covid-19: un premier cas positif en Super League

Rédiger un nouveau commentaire

Non à la reprise du football, le championnat ne peut pas reprendre dans ces conditions sanitaires incertaines! La santé prime avant les intérêts financiers.

Sebb la blattedeterre 23.05.2020 à 11:50

Le principe de précaution prédomine, il ne faut pas précipiter la reprise et mettre en péril la santé des joueurs, staffs, entraîneur, arbitres, bénévoles et autres pour rien! Non à la reprise