Haute-Corse : Premier cas de grippe aviaire détecté en France

Un cas de grippe aviaire a été détecté dans une animalerie située en Haute-Corse. Il s’agit du premier cas en France. Un élevage de 220 à 300 poules ont été tuées.

Un premier cas de grippe aviaire a été détecté en France, dans une animalerie située en Haute-Corse, a fait savoir lundi soir le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation Julien Denormandie.

«Le cas a été identifié dans le rayon animalerie d’une jardinerie située à proximité de Bastia, suite à la constatation de mortalités anormales parmi les volailles détenues», a fait savoir en parallèle le Ministère de l’agriculture et de l’Alimentation dans un communiqué.

À la suite de ce cas, le ministre «a réuni l’ensemble des services du ministère et le laboratoire national de référence et a décidé de placer l’ensemble du territoire national métropolitain en niveau de risque élevé à compter du 17 novembre 2020», précise le communiqué.

Mesures de surveillance

Dans ce contexte, «des mesures spécifiques de surveillance et de limitation des mouvements autour du foyer de Haute-Corse ont été mises en place immédiatement pour éviter toute propagation. Des mesures conservatoires sont également prises chez les fournisseurs et acheteurs liés au foyer corse», est-il ajouté.

D’autres cas possibles

Pour autant, «la consommation de viande, foie gras et œufs – et plus généralement de tout produit alimentaire – ne présente aucun risque pour l’Homme», assure son ministère.