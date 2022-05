Santé: premier cas de variole du singe confirmé en France

Nouvelle épidémie? : Premier cas de variole du singe confirmé en France

La maladie a été détectée en Île-de-France, chez un homme de 29 ans, ont annoncé vendredi, les autorités sanitaires. Le malade n’a pas voyagé dans un pays où circule le virus.

Maladie rare originaire d’Afrique

Depuis le 14 mai, des cas confirmés d’infection par ce virus sans lien direct avec un voyage en Afrique du Centre ou de l’Ouest ont été signalés dans plusieurs pays en Europe, au Royaume-Uni, au Portugal, en Espagne, en Suède, en Italie, ainsi qu’aux États-Unis et au Canada. Des cas suspects sont en cours d’évaluation dans de nombreux pays et la situation évolue rapidement, selon les autorités sanitaires.

Fièvre, courbatures, fatigue puis apparition de vésicules

L’infection par le virus débute par une fièvre, souvent forte et accompagnée de maux de tête, de courbatures et de fatigue. Après deux jours environ, apparaissent une éruption vésiculeuse, la formation de croûtes puis la cicatrisation. Des démangeaisons sont fréquentes. Les bulles se concentrent plutôt sur le visage, les paumes des mains et plantes des pieds. Les muqueuses sont également concernées, dans la bouche et la région génitale.