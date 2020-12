Pandémie : Premier cas détecté en France du variant sud-africain du coronavirus

La nouvelle souche du virus a été identifiée jeudi chez un homme de retour d’Afrique du Sud résidant dans le Haut-Rhin, près de la frontière suisse, ont annoncé les autorités françaises.

Isolation immédiate

Eviter la propagation

Pour les deux variants, qui pourraient être plus transmissibles mais pas intrinsèquement plus dangereux, les autorités sanitaires «sont mobilisées pour identifier le plus précocement possible chaque patient contaminé pour les isoler, isoler leurs personnes contacts et les tester, et éviter ainsi la propagation des variants du SARS-CoV-2 sur le territoire national», a assuré le ministère.