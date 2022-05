Covid-19: Premier cas en Corée du Nord, confinement national ordonné

Asie : Covid-19: 1er cas en Corée du Nord, confinement national ordonné

Face au premier cas officiel du variant Omicron, Kim Jong Un a annoncé jeudi la mise en place d’un confinement à l’échelle du pays.

Kim Jong Un «a appelé toutes les villes et tous les comtés du pays à confiner minutieusement leurs territoires et à organiser le travail et la production après avoir isolé chaque unité de travail, chaque unité de production et chaque unité d’habitation les unes des autres», afin de bloquer la propagation du «virus malveillant», a déclaré l’agence de presse officielle KCNA.