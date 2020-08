Angleterre

Premier concert d’envergure en plein air

Le chanteur Sam Fender s’est produit à Newcastle devant 2500 personnes. Le site pour son concert a été spécialement aménagé pour respecter les normes sanitaires.

Les déplacements étant interdits durant le show, le public pouvait réserver ses boissons et sa nourriture à l’avance sur internet ou passer commande en arrivant sur place. Les spectateurs étaient encadrés par des équipes du show, avant et après le concert, pour les trajets entre leurs véhicules et leurs emplacements sur le site, afin d’éviter tout rassemblement.

Avec ce concept qui respecte les distances sociales, les organisateurs du Virgin Money Unity Arena ont séduit, si l’on en croit les commentaires postés sur les réseaux sociaux. Cela tombe bien: ils ont prévu plus d’une vingtaine de concerts ou de spectacles d’envergure dans le parc Gosforth jusqu’à mi-septembre 2020. Two Door Cinema Club, Rumours of Fleetwood Mac, Tom Grennan ou encore The Libertines s’y produiront.