Premier concert en Suisse d'Olivia Rodrigo

Olivia Rodrigo : Premier concert en Suisse pour le phénomène pop

La chanteuse américaine Olivia Rodrigo se produira dans «une petite salle» le 15 juin 2022 à Zurich.

Avant d’être chanteuse, Olivia Rodrigo était actrice. Elle a notamment joué dans «Frankie et Paige» et «High School Musical».

Olivia Rodrigo, qui essaye d’être un bon modèle pour les jeunes, a annoncé une tournée mondiale avec son premier disque, «Sour». Ce dernier a été l’album le plus écouté sur Spotify en 2021. Il a été porté par les tubes «Drivers License», single le plus joué sur la plateforme avec 1,1 milliard d’écoutes, et «Good 4 u», 4e titre le plus streamé de l’année.