Diplomatie : Premier contact entre Donald Trump et Yoshihide Suga

Pour leur tout premier contact téléphonique, le président américain et le nouveau Premier ministre japonais ont affirmé vouloir maintenir une alliance solide entre leurs pays.

Les deux dirigeants ont parlé de l’importance de maintenir leur «vision commune d’une région indo-pacifique libre et ouverte», selon la présidence américaine.

Le président américain Donald Trump et le nouveau Premier ministre japonais Yoshihide Suga ont réaffirmé dimanche la solidité de leur alliance et leur «vision commune d’une région indo-pacifique libre et ouverte» lors de leur premier contact téléphonque, selon la Maison Blanche.