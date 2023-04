Premier coup de pioche pour le futur skatepark de Vevey

Bonne nouvelle pour les férus de planches, patins à roulettes et trottinettes. Le skatepark de Vevey est sur les rails. Le premier coup de pioche a été donné ce lundi sur le site situé au bord du lac, à l’angle du quai Maria-Belgia et du quai de la Veveyse. Le site s’étendra sur quelque 270 m² et sera accessible à tous les publics, jeunes comme moins jeunes, et de niveaux débutant à moyen, indique la Ville dans un communiqué. Il devrait ouvrir en juillet et être inauguré cet automne.