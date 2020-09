États-Unis : Premier débat Biden-Trump: Covid-19 et Cour suprême au menu

Les deux candidats à la présidentielle américaine s’affrontent mardi lors d’un débat organisé à Cleveland, dans l’Ohio.

Le président américain Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden s’affronteront le 29 septembre lors d’un premier débat télévisé.

La pandémie de Covid-19, la Cour suprême, l’économie, les «questions raciales et la violence» figureront parmi les six sujets dont débattront les candidats à la présidentielle américaine Donald Trump et Joe Biden lors de leur premier duel télévisé le 29 septembre.