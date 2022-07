Variole du singe: premier cas mortel en Europe

Maladie : Premiers décès de patients contaminés par la variole du singe hors d’Afrique

4298 cas recensés en Espagne

70% des cas en Europe

La maladie a été signalée dans 78 pays et 70% des cas sont concentrés en Europe et 25% dans les Amériques, a précisé mercredi le directeur de l’organisation, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Éviter toute stigmatisation

Pour l’instant, l’OMS souligne qu’il n’y a pas de vaccins pour tout le monde et recommande donc de donner la priorité à ceux qui sont le plus à risque, ceux qui sont malades et ceux qui les soignent ou font de la recherche. «Il est important de souligner que la vaccination ne protège pas instantanément contre l’infection ou la maladie et cela peut prendre plusieurs semaines», a mis en garde le Dr. Tedros. Une fois vacciné il faut donc continuer à prendre des précautions.