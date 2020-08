États-Unis

Premier discours attendu du tandem Biden-Harris

Joe Biden et sa nouvelle colistière Kamala Harris donnent leur premier discours ensemble à Wilmington, dans le Delaware où le démocrate vit.

«Si Kamala Harris et moi sommes élus, nous allons hériter de multiples crises, d’une nation divisée et d’un monde en déroute», a tweeté le candidat à la Maison-Blanche mercredi.

Levée de fonds

Positions jugées trop dures

Les attaques de Donald Trump visant Kamala Harris n’avaient pas tardé mardi: «La plus méchante, la plus horrible, la plus méprisante de tout le Sénat américain». Et l’équipe Trump continuait d’attaquer mercredi «Kamala l’imposture», malgré un silence notable du tempétueux milliardaire, pourtant peu avare de tweets.