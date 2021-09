Football en Espagne : Premier faux pas pour l’Atlético, défait par la lanterne rouge

Les champions en titre ont connu une grosse désillusion sur la pelouse d’Alavés (1-0). Le Real a l’occasion de consolider sa place de leader ce soir.

Victor Laguardia célèbre le seul et unique but du match.

Premier faux pas de la saison pour l’Atlético Madrid ! Les Colchoneros, champions d’Espagne en titre, se sont inclinés 1-0 chez la lanterne rouge, Alavés, samedi pour la 7e journée de Liga, et restent deuxièmes à deux points du Real Madrid (16 pts), qui reçoit Villarreal en soirée.

Les «Rojiblancos» ont plié dès la 4e minute sur une tête piquée du capitaine Victor Laguardia à la réception d’un corner tiré par Rubern Duarte. Et contrairement à leurs derniers matches en Liga, ils n’ont cette fois-ci jamais réussi à revenir au score.

Menés deux fois contre Villarreal avant d’accrocher le nul (2-2); menés à Barcelone contre l’Espanyol avant d’arracher la victoire (2-1) sur le fil, à la 90e+9 sur un but de Thomas Lemar; Menés à Getafe mardi avant d’arracher encore une fois la victoire 2-1 à la dernière minute sur un but de Luis Suarez (90e), les champions en titre n’ont cette fois pas réussi à revenir.

Premier revers de la saison

En manque d’idées et comme empruntés durant toute la rencontre, les Colchoneros n’ont que rarement menacé la modeste équipe d’Alavés.

L’une des rares satisfactions de ce samedi est la performance du milieu de terrain Geoffrey Kondogbia. L’ex-international français, désormais international centrafricain, a été le seul homme à casser les lignes et à animer le jeu offensif madrilène.

Désillusion

A la 60e, comme à Getafe, Simeone a bien tenté d’opérer trois changements pour bouleverser son schéma et amener de l’animation sur les ailes, avec les sorties de Kondogbia, Kieran Trippier et Yannick Carrasco pour les entrées en jeu de Matheus Cunha, Renan Lodi et Angel Correa.